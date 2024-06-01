Радимов: испанцы больше всех заслужили выйти в финал Евро

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о победе Испании над Францией в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Я никогда в жизни так не болел за испанцев, как сегодня. Они больше всех заслужили выйти в финал, и там они также будут фаворитами. Молодые игроки добавили изюминки Испании», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. За трёхцветных один мяч забил Рандаль Коло Муани.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.