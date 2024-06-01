Болельщик сделал селфи с Мбаппе во время матча 1/2 финала Евро с Испанией

В середине второго тайма полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 между Испанией и Францией на поле выбежал болельщик.

Фанат до прибытия страж порядка успел сделать селфи с французским нападающим Килианом Мбаппе. Затем нарушителя порядка увели стюарды.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Мбаппе отметился результативной передачей.

Таким образом, Испания вышла в финал, где сыграет с победителем матча Англия — Нидерланды. Франция покидает турнир, завоевав бронзовую медаль.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе играет без защитной маски в полуфинале Евро с Испанией.