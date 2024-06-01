Ямаль признан лучшим игроком полуфинала Испания — Франция

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Франции.

Испанец по ходу матча побил несколько рекордов. В возрасте 16 лет и 362 дней он стал самым молодым игроком в 1/2 финала чемпионатов Европы и мира.

Кроме того, Ямаль на 21-й минуте игры забил мяч. Это сделало его самым молодым автором гола в истории Евро и ЧМ.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, Испания вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Англия — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Навас стал самым возрастным футболистом, игравшим в полуфинале Евро.