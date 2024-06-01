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10 июля
00:04

Испания вышла в финал Евро впервые с 2012 года, тогда они выиграли турнир

Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1. 

Голами в составе победителей отметились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. За трёхцветных один мяч забил Рандаль Коло Муани.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. Тогда испанцы защитили титул чемпионов, так как были победителями Евро-2008. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

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Ранее сообщалось, что Навас стал самым возрастным футболистом, игравшим в полуфинале Евро.

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