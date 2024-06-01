Сборная Испании — первый финалист чемпионата Европы 2024 года
Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, испанская команда стала первым финалистом нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. «Красная фурия» в решающем матче сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды. Для сборной Испании этот финал станет пятым в её истории.
За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Дани Ольмо — первый испанец, забивший в трёх матчах плей-офф Евро.