Сборная Испании — первый финалист чемпионата Европы 2024 года

Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, испанская команда стала первым финалистом нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. «Красная фурия» в решающем матче сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды. Для сборной Испании этот финал станет пятым в её истории.

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Ранее сообщалось, что Дани Ольмо — первый испанец, забивший в трёх матчах плей-офф Евро.