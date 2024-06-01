Ольмо — первый испанец, забивший в трёх матчах плей-офф Евро

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо отметился новым достижением на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Игрок стал первым футболистом в истории Испании, забившим в трёх матчах плей-офф крупного международного турнира кряду. Он отметился голом в 1/8 финала с Грузией, в 1/4 — с Германией и 1/2 — с Францией.

Встреча между Испанией и Францией в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что автогол Кунде переписали на Ольмо в полуфинале Евро-2024.