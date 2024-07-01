Де ла Фуэнте предложил частично отменить дополнительное время на крупных турнирах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил, почему ФИФА и УЕФА должны частично отменить дополнительное время на крупных турнирах.

«На определённых этапах плей-офф УЕФА и ФИФА должны отменить дополнительное время. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много матчей, много минут, когда футболисты находятся на пределе возможностей», — цитирует де ла Фуэнте COPE.

Тренер добавил, что дополнительное время влияет на зрелищность игры. Он также отметил, что в случае частичной отмены футболисты смогут сохранить свежесть к самым интересным и важным матчам турнира.

В настоящий момент сборная Испании играет с командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

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Ранее были объявлены стартовые составы Испании и Франции на полуфинал Евро-2024.