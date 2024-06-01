Полиция Франкфурта начала расследование инцидента с избиением болельщика на матче Евро
Полиция Франкфурта проводит проверку касательно избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы.
«Нам известно об этих фактах, и мы инициировали соответствующие расследования», — написано в сообщении в социальных сетях.
Как сообщает Record, один болельщик хотел вторгнуться на поле, а другой пытался его остановить, но тоже стал жертвой насилия со стороны стюардов.
Восемь человек в спецжилетах стюардов избили двоих руками и ногами, нанося удары по лицу.
Напомним, что Португалия в 1/8 финала в серии пенальти одолела Словению — 0:0 (3:0 по пенальти). Франция оказалась сильнее Бельгии (1:0).
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