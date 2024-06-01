Стюарды избили двоих болельщиков на матче Евро между Словенией и Португалией

Двое болельщиков подверглись избиению со стороны стюардов на матче чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Record, один болельщик хотел вторгнуться на поле, а другой пытался его остановить, но тоже стал жертвой насилия со стороны стюардов.

Восемь человек в спецжилетах стюардов избили двоих руками и ногами, нанося удары по лицу.

Напомним, что Португалия в 1/8 финала в серии пенальти одолела Словению — 0:0 (3:0 по пенальти). Франция оказалась сильнее Бельгии (1:0).

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что британский телеканал оскорбил Криштиану Роналду в прямом эфире.