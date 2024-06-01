Гюндоган: думаю, Германия и Испания показывают лучший футбол на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Испанией.

«Это будет, безусловно, матч равных. Думаю, эти две команды показывают лучший футбол на турнире. Обе команды хотят владеть мячом и, собственно, делают это помногу», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

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