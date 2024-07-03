Клопп назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024
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- © John Powell/Liverpool FC
«В данный момент кажется, что Испания может это сделать. Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определённо», — цитирует слова Клоппа Liverpool Echo.
Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро.