Клопп назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп считает Испанию главным фаворитом чемпионата Европы.

«В данный момент кажется, что Испания может это сделать. Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определённо», — цитирует слова Клоппа Liverpool Echo.

Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

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Ранее сообщалось, что Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро.