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Клопп назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024

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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп считает Испанию главным фаворитом чемпионата Европы.
Клопп назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © John Powell/Liverpool FC

«В данный момент кажется, что Испания может это сделать. Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определённо», — цитирует слова Клоппа Liverpool Echo.

Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро.

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