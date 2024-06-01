Нагельсман назвал сумасшедшей игру против Дании на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о победе над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Это была сумасшедшая игра. Первые 20 минут были для нас лучшими на турнире, потом гроза, затем мы думали, что уступаем, а потом пошли вперёд. Кай Хаверц очень хорошо справился с пенальти. Стадион нас очень сильно поддерживал», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в четвёртый раз за последние пять турниров. Лишь на Евро-2020 бундестим вылетел на стадии 1/8 финала.

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Ранее сообщалось, что в матче Германия — Дания судья отменил ещё один гол.