Аршавин: если Англия пройдёт в четвертьфинал, ей будет сложно со Швейцарией

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциале Англии на чемпионате Европы.

«Если Англия пройдёт в четвертьфинал, ей будет сложно с этой сборной Швейцарии. Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть. Они не играют на весь потенциал того состава, который собрали», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 1/8 финала Италия потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Швейцария во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро. Подобное достижение покорилось команде на предыдущем чемпионате Европы в 2020 году.

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