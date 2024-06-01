Ширер раскритиковал фанатов Англии, бросавших стаканчики в Саутгейта

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер отреагировал на недовольство болельщиков национальной команды главным тренером Гаретом Саутгейтом.

«Он в курсе реакции толпы. Неправильно, что в него бросали стаканчики. Болельщики могут выразить недовольство, но не так», — цитирует Ширера Goal.

В матче третьего тура Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией — 0:0. После игры Саутгейт подошёл к трибуне с болельщиками, но в него начали кидать пластиковые стаканчики.

В 1/8 финала турнира команда «трёх львов» встретится со Словакией. Матч пройдёт 30 июня. Начало — в 19:00 мск.

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Ранее сообщалось, что УЕФА накажет FA за действия фанатов Англии, которые бросали стаканчики в Саутгейта.