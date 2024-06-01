Daily Mail: УЕФА накажет FA за действия фанатов Англии, которые бросали стаканы в Саутгейта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет Футбольную ассоциацию Англии (FA) за поведение болельщиков после матча Евро-2024 со Словенией.

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что УЕФА оштрафует организацию.

Матч завершился со счётом 0:0. После игры Саутгейт подошёл к трибуне с болельщиками, но в него начали кидать пластиковые стаканчики. Также его освистали.

До этого УЕФА за поведение фанатов оштрафовал Сербский футбольный союз на €14,5 тыс. и Федерацию футбола Албании на сумму чуть более €37 тыс.

Ранее Корнеев назвал Саутгейта самым скучным тренером на Евро-2024.