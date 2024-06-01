Сборные Швейцарии и Германии стали первыми четвертьфиналистами Евро-2024

Сборные Швейцарии и Германии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024.

В первом матче 1/8 финала Швейцария уверенно обыграла Италию, которая является действующим чемпионом Евро. Встреча завершилась со счётом 2:0.

С аналогичным счётом хозяева турнира, сборная Германии, одолели команду Дании — 2:0.

Таким образом, Швейцария и Германия — первые участники 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что сборная Германии десятый раз в своей истории сыграет в 1/4 финала Евро.