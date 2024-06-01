Сборная Германии десятый раз в своей истории сыграет в 1/4 финала Евро

Сборная Германии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Кай Хаверц с пенальти и Джамал Мусиала.

Таким образом, бундестим десятый раз в своей истории вышел в 1/4 финала Евро, где сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

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Ранее сообщалось, что в матче Германия — Дания судья отменил ещё один гол.