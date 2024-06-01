Рюдигер признан лучшим игроком матча Германия — Дания на Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Дании.

Игрок провёл на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу немцев. Голами отметились Кай Хаверц с пенальти и Джамал Мусиала.

В 1/4 финала бундестим сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

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Ранее сообщалось, что сборная Германии десятый раз в своей истории сыграет в 1/4 финала Евро.