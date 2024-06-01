Семшов: вряд ли Кроос выиграет «Золотой мяч», он — теневой лидер

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил шансы полузащитника Германии Тони Крооса выиграть «Золотой мяч».

«Вряд ли Кроос получит «Золотой мяч», если даже Германия победит на Евро. Кроос — теневой лидер, но не такой яркий футболист. Скорее всего, Винисиус получит «Золотой мяч», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Для Крооса чемпионат Европы — 2024 является последним турниром в карьере. Сборная Германии вышла в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

По итогам минувшего сезона 34-летний футболист в составе мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что сборная Германии десятый раз в своей истории сыграет в 1/4 финала Евро.