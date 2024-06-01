Мусиала удвоил преимущество Германии в матче 1/8 финала с Данией
Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Дании.
Игрок забил мяч на 68-й минуте. Голевую передачу сделал защитник Нико Шлоттербек.
Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счёт к 70-й минуте — 2:0.
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Ранее сообщалось, что Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро.