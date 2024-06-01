Хаверц забил второй гол на Евро-2024 с пенальти

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил гол с пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Дании.

11-метровый удар был реализован на 53-й минуте. Таким образом, Хаверц забил второй гол на турнире с пенальти.

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счёт к 55-й минуте — 1:0.

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Ранее сообщалось, что Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро.