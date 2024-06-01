Мостовой: сборная Италии должна была смотреть матч 1/8 финала уже дома
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение Италии от Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.
«Надо учесть, что на групповом этапе итальянцы, по сути, на 98‑й минуте запрыгнули в плей‑офф. Они не должны были там оказаться, потому что очень слабо сыграли», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
Он также добавил, что не понимает, почему в матче с Хорватией было добавлено так много минут, ведь благодаря этому Италия смогла забить гол и попасть в плей-офф.
«Честно говоря, сборная Италии должна была смотреть 1/8 финала уже дома. Но вышли и доказали, что оказались там случайно», — отметил он.
В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.
Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.
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