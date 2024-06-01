Мостовой: сборная Италии должна была смотреть матч 1/8 финала уже дома

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение Италии от Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Надо учесть, что на групповом этапе итальянцы, по сути, на 98‑й минуте запрыгнули в плей‑офф. Они не должны были там оказаться, потому что очень слабо сыграли», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Он также добавил, что не понимает, почему в матче с Хорватией было добавлено так много минут, ведь благодаря этому Италия смогла забить гол и попасть в плей-офф.

«Честно говоря, сборная Италии должна была смотреть 1/8 финала уже дома. Но вышли и доказали, что оказались там случайно», — отметил он.

В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.

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