Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Италии.

В игре Варгас отметился забитым мячом и отдал результативную передачу.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, Швейцария второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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Ранее сообщалось, что Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.