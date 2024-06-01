Сборная Италии не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро (2008-й и 2016-й — четвертьфиналы, 2012-й — серебро, 2020-й — чемпионы).

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Ранее сообщалось, что Ремо Фройлер забил первый гол 1/8 финала Евро-2024.