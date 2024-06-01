Матч Германия — Дания на Евро-2024 возобновлён
Матч 1/8 финала чемпионата Европы Германия — Дания возобновлён после остановки из-за погодных условий.
Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игру возобновили с 34-й минуты.
Напомним, что судья Майкл Оливер прервал матч из-за погодных условий, начались гроза и дождь. Позже пошёл град. Футболисты ушли в подтрибунное помещение при счёте 0:0.
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Ранее сообщалось, что УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024.