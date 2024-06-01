Доннарумма попросил прощения у болельщиков за вылет сборной Италии с Евро

Капитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Больно вылетать так, мы просим прощения у каждого. Сегодня мы разочаровали, они заслужили победу. Нам было трудно весь матч, в первом тайме мы теряли слишком много мячей, оставляли им очень много пространства», — цитирует голкипера TMW.

В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Франко Камоцци заявил, что проблема сборной Италии не в тренере, а в посредственных игроках.