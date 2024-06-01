Камоцци: проблема сборной Италии не в тренере, а в посредственных игроках

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на вылет сборной Италии с чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Мы сыграли нелепый чемпионат Европы, без идей, без желания, без духа. Правильно, что всё закончилось так. Но проблема тут не в тренере, а в посредственных игроках», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».

В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.

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Ранее сообщалось, что Германия и Дания назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро.