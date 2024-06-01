Спаллетти: я ответственен за вылет сборной Италии с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение команды от Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Нехватка скоростей является одной из причин. У нас не так много игроков, способных много бегать. У меня было не так много времени, чтобы узнать их получше. Ещё несколько матчей мне бы не помешали. Но так или иначе я всё равно несу ответственность», — сказал он на пресс-конференции.

В матче 1/8 финала скуадра адзурра потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.

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