Конате: Лукаку — самый сильный форвард, против которого я играл

Защитник сборной Франции Ибраима Конате назвал имя форварда, против которого ему было сложнее всего играть.

«Лукаку. Он самый сильный нападающий, против которого я когда-либо играл. Это будет очень сложный матч», — цитирует Конате RMC Sport.

Сборные Франции и Бельгии сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии. Встреча пройдёт 1 июля. Начало — в 19:00 мск.

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Ранее сообщалось, что голевая комбинация сборной Швейцарии поставила рекорд Евро по количеству передач.