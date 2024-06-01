Голевая комбинация сборной Швейцарии поставила рекорд Евро по количеству передач

Мяч полузащитника сборной Швейцарии Ремо Фройлера в ворота Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 стал рекордным по числу предшествовавших голевому удару передач.

Игрок отметился забитым мячом на 37-й минуте. Голу предшествовала 31 передача со стороны футболистов Швейцарии. Такой длинной голевой комбинации в истории Евро ещё не было.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Таким образом, Швейцария второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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Ранее сообщалось, что Италия впервые с 2004-го не смогла выйти в четвертьфинал Евро.