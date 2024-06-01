Арбитр Федотов заявил, что Италия может потребовать переигровки матча Евро со Швейцарией

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что сборная Италии может потребовать переигровки матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Швейцарии.

«В матче была нарушена процедура начального удара во втором тайме. Игроки Италии до того, как их игрок возобновил игру начальным ударом во втором тайме, забежали на чужую половину поля. После этого мяч не покидал поле и был забит гол. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он добавил, что Италия могла подать протест и запросить переигровку, если бы счёт был 2:1.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0 в пользу швейцарской команды.

Таким образом, Швейцария второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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Ранее сообщалось, что Италия впервые с 2004 года не смогла выйти в четвертьфинал Евро.