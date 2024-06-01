Джанашия: Грузия обыграет испанцев, как обыграла португальцев

Бывший игрок сборной Грузии и «Локомотива» Заза Джанашия оценил шансы национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Испанцев тоже обыграем, как и португальцев! Португалию победили, с Испанией тоже справимся. У грузин есть характер. Надеюсь, всё будет в порядке», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

В третьем туре группового этапа Грузия одержала победу над Португалией — 2:0. Команда с третьего места вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Испанией.

Встреча 1/8 финала пройдёт 30 июня в Кёльне. Начало в 22:00 мск.

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