Мостовой: Испания рада, что ей попалась Грузия, но в футболе ничего нельзя исключать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выходе Грузии в плей-офф чемпионата Европы — 2024 в Германии.

В третьем туре Грузия одержала победу над Португалией — 2:0. Команда с третьего места вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Испанией.

«Думаю, испанцы рады, что им попалась Грузия. Но в футболе нельзя ничего исключать. Грузия уже сделала свою историю. Они получают удовольствие от игры: рискуют, ничего не боятся, играют смело», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что Испания является фаворитом матча, но тем интереснее будет игра.

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Ранее Аленичев заявил, что выход сборной Грузии в плей-офф Евро — пока главная сенсация турнира.