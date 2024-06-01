Аленичев: выход сборной Грузии в плей-офф Евро — пока главная сенсация турнира

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о выходе Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Выход Грузии в плей-офф чемпионата Европы — пока главная сенсация турнира. Перед матчем с Португалией был уверен, что у португальцев будет большая ротация, так как они уже вышли из группы. Предполагал, что Грузия может не проиграть им: думал, что португальцы выйдут на матч немножко вальяжно. Это и произошло», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

В третьем туре Грузия одержала победу над Португалией — 2:0. Команда с третьего места вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Испанией.

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Ранее сообщалось, что Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков.