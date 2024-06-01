Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков

Грузия назначила четыре чартерных субсидированных авиарейса в Германию для болельщиков, которые хотят поддержать сборную в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Испанией.

«Мы должны продолжить писать историю и теперь уже со сборной Испании. Для этого необходимо, чтобы на стадионе в Кёльне было мобилизовано как можно больше грузинских болельщиков», — приводит ТАСС слова главы «Объединения аэропортов Грузии» Ираклия Каркашадзе.

В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что сборной Грузии передадут около €10 млн за выход из группы на Евро-2024.