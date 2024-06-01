Сборной Грузии передадут около €10 млн за выход из группы на Евро-2024

Почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравил сборную страны с выходом из группы на чемпионате Европы — 2024.

Как сообщает грузинское телевидение, в пресс-службе пообещали, что сборной будет передано 30 млн лари (около €10 млн).

Также по инициативе Иванишвили, если команда победит в 1/8 финала, то получит ещё 30 млн лари.

В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня в 22:00 мск.

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