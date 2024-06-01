Мартинес усомнился в объективном судействе в матче с Грузией на Евро

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил судейство в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии.

«Нам не повезло, вдобавок VAR не был последовательным — в ситуации с Роналду. Фол больше тянет на одиннадцатиметровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота», — цитирует тренера Record.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 0:2.

Несмотря на поражение, Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет со Словенией.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на ЧЕ и ЧМ.