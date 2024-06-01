Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на ЧЕ и ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на чемпионатах Европы и мира.

Португалец вышел в стартовом составе своей национальной команды в матче третьего тура групповой стадии Евро с командой Грузии.

Таким образом, Роналду провёл 28 игр на чемпионатах мира, а также 22 — на чемпионатах Европы. Форвард является лучшим бомбардиром в истории ЧЕ — 14 мячей.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее Украина и Бельгия сыграли вничью в матче третьего тура Евро-2024.