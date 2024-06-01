Каррера: Италия сильно изменилась и пока не показала хорошей игры на Евро

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры сборных Швейцарии и Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Непредсказуемый матч. Италия сильно изменилась и пока не показала хорошей игры на Евро. У Швейцарии есть свои сильные стороны: качественная полузащита и быстрая атака», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 29 июня в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 19:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Швейцария и Италия объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро.