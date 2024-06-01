Швейцария и Италия объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро

Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Италии на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча пройдёт в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 19:00 мск.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо и Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка и Эль-Шаарави.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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