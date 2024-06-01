Мбаппе провёл тренировку в новой защитной маске перед началом плей-офф Евро с Бельгией
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сменил защитную маску.
Об этом сообщается в аккаунте сборной Франции в социальных сетях.
По информации RMC Sport, третья версия маски больше адаптирована к лицу футболиста.
Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024. Мбаппе забил один гол в двух матчах, одну игру он пропустил из-за перелома носа.
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