Главный тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен работой нападающего Оливье Жиру на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

По информации L’Équipe, тренер не верит, что игрок способен усилить команду. При этом Жиру не хочет стать проблемой для сборной и старается улучшить свою игру.

Напомним, что футболист принял участие в трёх матчах на групповом этапе, но выходил лишь не замену во втором тайме. Жиру не отметился результативными действиями.

Напомним, что Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала подопечные Дешама сыграют со сборной Бельгии.

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Ранее сообщалось, что Гризманн недоволен главным тренером сборной Франции Дешамом.