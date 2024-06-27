Le Parisien: Гризманн недоволен главным тренером сборной Франции Дешамом

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн недоволен действиями главного тренера команды Дидье Дешама на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

По информации Le Parisien, игроку не понравилось то, что тренер не выпустил его в старте на матч третьего тура с Польшей.

Отмечается, что в отношениях наставника с футболистом появился холод. Дешам больше не общается с Гризманном по-дружески и не рассматривает его как игрока основного состава.

Напомним, что Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала подопечные Дешама сыграют с Бельгией.

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