Канчельскис: на сборную Англии идёт большое давление со стороны прессы и болельщиков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления сборной Англии в плей-офф чемпионата Европы.

«Когда будут играть на вылет, будет интереснее. Ответственность перед ними большая. На бумаге каждый год Англия лучше выглядит. На сборную идёт большое давление со стороны прессы и болельщиков», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В матче третьего тура Англия вничью сыграла со Словенией — 0:0. Таким образом, команда заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Англия сыграет со Словакией.

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