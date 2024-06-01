Фоден вернулся в расположение сборной Англии после рождения ребёнка
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден вернулся в расположение команды на Евро-2024.
Фото игрока с тренировки опубликовала пресс-служба.
Фоден покинул команду и возвращался в Великобританию из-за рождения третьего ребёнка.
Сборная Англии заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала команда 30 июня сыграет со Словакией.
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