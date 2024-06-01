Канчельскис: Англия может дойти до финала Евро-2024, показывая ужасную игру

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной Англии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Англии очень повезло с сеткой. Серьёзных соперников на их пути нет. Команда может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти всё что угодно», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В матче третьего тура Англия вничью сыграла со Словенией — 0:0. Таким образом, команда заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Англия сыграет со Словакией.

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Ранее сообщалось, что Фил Фоден вернётся в расположение сборной Англии 28 июня.