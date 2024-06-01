Sky Sports: Фоден вернётся в расположение сборной Англии 28 июня

Нападающий сборной Англии Фил Фоден вернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня.

По информации Sky Sports, игрок покинул команду и возвращался в Великобританию из-за рождения третьего ребёнка.

В матче третьего тура Англия вничью сыграла со Словенией — 0:0. Таким образом, команда заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты бросали в Саутгейта стаканчики после матча со Словенией на Евро.