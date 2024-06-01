Камавинга назвал приятным фактом отсутствие Куртуа в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга высказался об отсутствии голкипера Тибо Куртуа в сборной Бельгии перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я не знаю, была ли у него ссора с тренером. Однако тот факт, что он не играет, приятен для сборной Франции, ведь он останавливает все удары, поскольку очень хороший вратарь», — приводит слова Камавинги RMC Sport.

Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Бельгией.

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