Пепе: Роналду голоден до голов

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду голоден до голов, это правда. Но вы видели, с каким рвением он старается помочь команде на поле? Ему 39, но он отлично справляется. В нашей команде он провёл за сборную больше всего игрового времени. Надеюсь, или, вернее, уверен, что в плей-офф он ещё подарит нам много радостных моментов», — цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.

Португалия с шестью очками расположилась на первом месте в группе F и вышла в плей-офф. В 1/8 финала турнира подопечные Роберто Мартинеса сыграют со Словенией. Роналду в трёх матчах отметился одной голевой передачей. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

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Ранее сообщалось, что Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.