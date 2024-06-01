Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком, который чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

Португалец оказался в положении вне игры пять раз. Второе место по этому показателю занимает форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга (четыре раза). Третью строчку делят Ромелу Лукаку (Бельгия), Артём Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) — по три раза.

По итогам группового этапа Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет со Словенией. Роналду в трёх матчах отметился результативной передачей.

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Ранее сообщалось, что Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024.